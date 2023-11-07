СМИ: Киев готовится легализовать марихуану для «помощи» солдатам ВСУ

Украинские власти готовятся легализовать медицинский каннабис с целью оказания помощи солдатам ВСУ в борьбе с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.

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Об этом пишет издание Bloomberg.

В материале говорится, что этот вопрос в Верховной раде могут обсудить в ноябре.

Как заявил председатель комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий, окончательное обсуждение инициативы могут провести в ходе следующего заседания украинского парламента.

Точное расписание заседаний Рады не называется в связи с мерами безопасности.

Один из украинских депутатов анонимно сказал изданию, что закон могут одобрить в этом месяце.