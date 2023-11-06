Стражи порядка задержали двух активистов экологического движения Just Stop Oil, разбивших аварийными молотками стекло картины Диего Веласкеса «Венера с зеркалом». Об этом пишет пресс–служба столичной полиции Великобритании в соцсети X.

Инцидент произошел в понедельник, 6 ноября, в Лондонской национальной галерее.

«Два активиста Just Stop Oil были задержаны за порчу имущества. Стекло, защищающее картину в Национальной галерее, подверглось акту вандализма», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники галереи сняли картину с тем, чтобы передать ее реставраторам.

Напомним, что в СМИ Соединенного Королевства нередко появляются публикации о действиях экоактивистов. Так, в 2022-2023 годах журналисты рассказывали об акциях экологов в картинных галереях, на улицах Лондона, в организациях и университетах.