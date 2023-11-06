В ЕС выразили уверенность в членстве Грузии в Евросоюзе

Грузия в будущем станет членом Евросоюза, предположил спецпредставитель Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.

«Евросоюз стоит рядом с Грузией, и мы не сомневаемся, что в будущем страна станет членом Европейского союза», — заявил Шубель.

Дипломат пояснил, что визит делегации Евросоюза в Тбилиси за два дня до публикации отчета ЕС о выполнении Грузией требований организации, является «хорошим знаком».

В настоящее время в Брюсселе идет заключительная работа, в отчет вносятся последние детали и штрихи, отметил Шубель.