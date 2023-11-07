В МИД Литвы предрекли сложную дискуссию по вступлению Украины в ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что ожидает положительной оценки от Европейской комиссии по готовности Украины начать переговоры по вступлению в Европейский союз (ЕС), однако подчеркнул, что дальнейшие дискуссии среди глав государств объединения будут сложными. Об этом сообщает LRT.

С его точки зрения, визит в Киев главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен говорит о решении в пользу членства Украины. Скорее всего, она не поехала бы с плохими новостями, подчеркнул Ландсбергис.

Однако дальнейшие шаги должны быть одобрены Советом руководителей ЕС, напомнил глава МИД Литвы.

«Дискуссия там будет очень сложной. Европейский Союз был парализован по многим вопросам почти год», — сказал Ландсбергис.

До этого агентство Bloomberg писало, что ожидает положительного результата для Киева, но с вынесением определенных условий.