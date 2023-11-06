В Турции обсудили неловкую попытку Блинкена обнять Фидана

Ранее сообщалось, что Блинкен прибыл в Анкару для встречи с главой турецкого МИД. Госсекретарь США прибыл в страну ночью, а министр иностранных дел и высокопоставленный турецкий чиновник не вышли к политику. Кроме того, освещение у зала VIP в аэропорту было отключено. Журналисты назвали данный прием «протестом, который сравним с пощечиной» и заявили, что такое в Турции происходит впервые.