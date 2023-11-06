В Турции мужчина выпустил мышей в ресторане McDonald's
В Стамбуле неизвестный принес коробку мышей в одну из точек сети McDonald's. Видео опубликовал портал Cumhuriyet.
На кадрах ролика мужчина несет коробку по ресторану, затем открывает ее и выпускает из нее мышей.
После акции неизвестный покидает ресторан. По дороге он кричит:
«Ешьте не мясо мусульман, а этих мышей».
Напомним, что ранее сторонник Палестины выпустил грызунов, окрашенных в цвета палестинского флага, в ресторане McDonald's в Бирмингеме (Великобритания).
Эксперты отмечают, что подобные акции обусловлены тем, что бренды Макдональдс, Старбакс, Дисней и другие якобы активно поддерживают ЦАХАЛ.
На фоне этого сторонники прекращения огня в секторе Газа проводят различные массовые и одиночные акции на площадках, принадлежащих брендам.
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