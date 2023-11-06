Наследники Берлускони решили выселить из его квартир бывших участниц оргий

Наследники бывшего премьера-министра Италии Сильвио Берлускони решили выселить из его квартир бывших участниц оргий «бунга-бунга». Об этом сообщает The Times.

В настоящий момент 20 женщин, которые присутствовали на них постоянно, оказались втянуты в судебные процессы, поскольку семья Берлускони намерена их выселить из его домов. При этом некоторые из них получали ежемесячные выплаты в качестве моральной компенсации за причиненный ущерб их репутации. Однако, Reuters сообщил, что родственники заявили о прекращении выплат.

Впервые об эротических вечеринках на вилле политика стало известно в 2010 году. Тогда он лично позвонил в полицейское отделение и попросил освободить 17-летнюю танцовщицу Кариму Эль Маруг, которую задержали за кражу браслета, стоящего несколько тысяч евро.