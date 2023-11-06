В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре

Пользователи турецкого сегмента соцсетей обратили внимание на то, что власти страны нерадушно встретили госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Анкара не посчитала необходимым организовывать торжественный прием видного политика. У трапа самолета его встречали заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк.

Турецкие журналисты, присутствовавшие на встрече, разместили фотографии в соцсетях с подписями в стиле: «Очень элегантный прием». Пользователи соцсетей пояснили, что Блинкен вполне заслуживает такой встречи.