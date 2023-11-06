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В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре

Пользователи турецкого сегмента соцсетей обратили внимание на то, что власти страны нерадушно встретили госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом пишет РИА «Новости».

В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре
© globallookpress.com

По данным агентства, Анкара не посчитала необходимым организовывать торжественный прием видного политика. У трапа самолета его встречали заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк.

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Турецкие журналисты, присутствовавшие на встрече, разместили фотографии в соцсетях с подписями в стиле: «Очень элегантный прием». Пользователи соцсетей пояснили, что Блинкен вполне заслуживает такой встречи.

По мнению экспертов, отношения между США и Турцией существенно ухудшились в последние годы. Это, как отмечают аналитики, вызвано политикой Вашингтона в отношении Анкары, международной повесткой, обострением на Ближнем Востоке.

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