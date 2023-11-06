В Турции обратили внимание на нерадушный прием Блинкена в Анкаре

В Турции активно обсуждают нерадушный прием в Анкаре госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен прибыл в турецкую столицу ночью. У трапа самолета его встречали несколько человек, в том числе заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк. Как сообщает РИА Новости, в понедельник госсекретарь США проведет переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом по ситуации в Газе.

Известный турецкий журналист Зафер Шахин опубликовал на своей странице фото Блинкена и написал: "Очень элегантный прием". В комментариях пользователи отметили, что американский политик "этого и заслуживает". Другие обратили внимание на то, что американский посол встречал Блинкена, засунув руку в карман.