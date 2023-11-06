"Могилы повсюду". В США раскрыли, к чему готовятся на Украине

Граждане Украины морально готовятся к длительному конфликту с Россией, среди них растет недовольство властями, сообщает New York Times.

Как заявил глава львовского села Тухля Андрей Ткачук, бойцы очень устали физическими и психологически. По его словам, в каждом селе есть могилы.

Издание привело данные опроса Киевского международного института социологии. Они показали, что рейтинг доверия украинцев к правительству упал с 74 процентов в мае 20223 года до 39 процентов в октябре. Только 48 процентов граждан доверяют государственному телевидению.

Директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий заявил, что украинцы «становятся пессимистами». Они также лишены чувства безопасности. Отмечается, что жители страны ищут, кого обвинить в неудачах на фронте. Гнев народа направлен на коррупцию и западных союзников, которые слишком вяло поставляли оружие. Причиной растущего пессимизма украинцев мог стать провал летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Кроме того, уклонение от призыва на военную службу растет, поскольку мужчины прячутся, чтобы избежать получения уведомлений, или пытаются дать взятку чиновникам в местных призывных пунктах.

Опрос, проведенный по заказу Европейского Союза, показал, что число украинцев, которые говорят, что Запад не хочет, чтобы Украина выиграла войну, за последний год удвоилось с 15 процентов до 30 процентов. Линии разлома возникают и во внутренней политике страны. Те, кто поддерживает Зеленского, более склонны обвинять союзников, в то время как политические оппоненты Зеленского привлекают внимание к коррупции внутри страны.