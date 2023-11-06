Ирландия отменит льготы для украинских беженцев

По его словам, в данном вопросе республика должна опираться на опыт других стран, которые не предоставляют украинцам право на бессрочное бесплатное проживание. Также отмечается, что власти собираются пересмотреть вопрос с пособиями для беженцев, чтобы они работали, а не просто получали выплаты от государства.