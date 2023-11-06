NYT: среди украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта

Пессимизм украинцев касательно перспектив победы в конфликте усиливается, также растёт недовольство государством.

С таким заявлением выступили в New York Times.

«Мальчики на фронте очень устали физическими и психологически», — сказал глава львовского села Тухля Андрей Ткачук.

Также, по данным газеты, рейтинг доверия украинцев к правительству упал с 74% в мае до 39% в октябре.