Блинкен заявил о стремлении США к двухгосударственному решению на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом выступил против насильственного переселения палестинцев и заверил, что Вашингтон будет добиваться двухгосударственного решения ближневосточного конфликта. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Встреча состоялась в административном центре Палестины, городе Рамалла. Руководитель американского внешнеполитического ведомства "подтвердил приверженность США доставке жизненно важной гуманитарной помощи и возобновлению работы ключевых служб в Газе, а также ясно дал понять, что палестинцев не должны насильно переселять". Блинкен и Аббас "обсудили усилия по восстановлению спокойствия и стабильности на Западном Берегу, в том числе необходимость прекращения экстремистского насилия в отношении палестинцев и привлечения к ответственности виновных".

Блинкен заверил, что США "привержены в равной степени" обеспечению безопасности палестинцев и израильтян.

"Госсекретарь также выразил приверженность США работе над реализацией законных чаяний палестинцев по созданию палестинского государства", - говорится в документе.