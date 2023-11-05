В Турции демонстранты пытались прорваться на базу ВВС США Инджирлик, где, возможно, до сих пор хранится американское ядерное оружие. Полиция смогла оттеснить нападавших, применив против них газ и водометы. Фоторепортаж с места событий публикует NTV.

Инцидент произошел во время разрешенной властями акции в поддержку Газы. Гуманитарный фонд защиты прав и свобод человека (IHH) принял решение провести акцию протеста перед базой Инджирлик в связи со вторжением Израиля в Палестину.

Основная часть демонстрантов выехала из Стамбула на своих автомобилях, и прибыла в Адану сегодня утром. По пути к ней присоединялись активисты из других районов Турции.

Участникам было разрешено провести митинг в специально отведенном месте. Полиция приняла меры безопасности, перекрыв улицы и переулки.

Однако, примерно в 14:00 по местному времени, когда колонна приблизилась к периметру базы, некоторые из демонстрантов попытались проникнуть на территорию военных. В ответ полиция применила газ и водометы.

Авиабаза расположена рядом с городом Инджирлик в 8 км от Аданы. Это самая восточная база Командования ВВС США и НАТО в Европе.