Республиканцы США предупредили о возможном отказе помогать Украине

Представители Республиканской партии в Конгрессе США предупредили, что могут отказать в помощи Украине, если демократы не согласятся ужесточить иммиграционное законодательство. Об этом сообщает NBC News.

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Отмечается, что республиканцы Сената США опубликовали предложение по ужесточению иммиграционного законодательства, предупредив американского президента Джо Байдена, что дальнейшая помощь не будет оказываться Украине без более строгих правил предоставления убежища в США.

Это предложение было встречено резкой критикой со стороны Белого дома и представителей Демократической партии, которые призвали республиканцев «не держать финансирование Украины в заложниках внутренних разногласий».

«Мы не собираемся пытаться обезопасить другие страны и не обезопасить свою», — подчеркнул сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд.