Стало известно о нарастании раскола в руководстве Украины

Раскол между военным и гражданским руководством Украины нарастает, это становится все заметнее, пишут обозреватели Эндрю Крамер, Мария Вареникова и Констан Меэ в статье для The New York Times.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал, что ситуация на линии противостояния зашла в тупик. Он пояснил, что «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет».

Владимир Зеленский публично раскритиковал слова главкома. Он подчеркнул, что ситуация не является патовой, для ее разрешения потребуются самолеты.

Аналитики напомнили, что в Киеве на протяжении нескольких месяцев циркулируют слухи о напряженности между Зеленским и руководством ВСУ. Они добавили, что ранее разногласия между гражданскими и военными властями не выносились в публичное пространство.

По словам экспертов, операции ВСУ не приводят к каким-либо значимым успехам. На фоне этого в западных столицах нарастает скептицизм по вопросу помощи Киеву.

Офис Зеленского может быть обеспокоен тем, что выводы Залужного могут привести к дальнейшему ослаблению интереса к Украине, падению объемов поддержки.