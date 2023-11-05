Госсекретарь США встретился с президентом Палестины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Палестину, чтобы встретиться с президентом страны Махмудом Аббасом. Об этом сообщает Sky News.

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«Энтони Блинкен прибыл в Рамаллу на западном берегу реки Иордан, чтобы встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом», — говорится в публикации.

Примерно 200 человек собрались в Рамалле, они недовольны тем, что Блинкен прилетел в Палестину. Встреча госсекретаря США и президента Палестины стала первой после начала войны на Ближнем Востоке.