В ФРГ ответили на слова израильского министра о Газе и ядерной бомбе

Ранее, отвечая на вопрос ведущего в эфире израильского радио о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Позже министр указал, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму".