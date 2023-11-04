Потерявший свою семью после атаки Израиля палестинец написал Байдену письмо

Палестинец, потерявший свою семью после атаки Израиля, написал Байдену письмо
Арабские СМИ опубликовали письмо президенту США Джо Байдену от скорбящего палестинца, который потерял после атаки Израиля в секторе Газе всех своих родных.
"Господин Байден, я потерял 36 членов моей большой семьи в Газе всего за один день. Я хочу, чтобы вы знали их имена", - цитирует телеканал Al Jazeera письмо.
В тексте говорится, что местом преступления был лагерь беженцев Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Это произошло именно на юге анклава, где, по данным израильской армии, люди должны были находиться в безопасности. Целый жилой квартал был безжалостно обстрелян и превращен в руины израильскими военными.
Люди восприняли это как жестокое, рукотворное землетрясение. Наступил конец путешествию по земле для 47 душ. Из них 36 были прямыми родственниками, а остальные - люди, укрывшиеся в своих домах в поисках иллюзорной безопасности, пишет автор.
Погиб также двоюродный дед Найиф Абу Шаммала, 79 лет, и его жена Фатхия, 76 лет. Оба пережили этническую чистку Палестины, которая была проведена в 1948 году, чтобы расчистить путь для создания Израиля. Их деревня Бейт-Дарас, расположенная примерно в 30 километрах к северу от Газы, была подвергнута этнической чистке и разрушена вместе с 530 другими палестинскими городами и деревнями. Фатхия и Найиф, как и многие из 750 тысяч человек искали убежища в лагере беженцев Хан-Юнис, который должен был стать лишь временным убежищем до их возвращения домой.