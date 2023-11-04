Потерявший свою семью после атаки Израиля палестинец написал Байдену письмо

Арабские СМИ опубликовали письмо президенту США Джо Байдену от скорбящего палестинца, который потерял после атаки Израиля в секторе Газе всех своих родных.

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"Господин Байден, я потерял 36 членов моей большой семьи в Газе всего за один день. Я хочу, чтобы вы знали их имена", - цитирует телеканал Al Jazeera письмо.

В тексте говорится, что местом преступления был лагерь беженцев Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Это произошло именно на юге анклава, где, по данным израильской армии, люди должны были находиться в безопасности. Целый жилой квартал был безжалостно обстрелян и превращен в руины израильскими военными.

Люди восприняли это как жестокое, рукотворное землетрясение. Наступил конец путешествию по земле для 47 душ. Из них 36 были прямыми родственниками, а остальные - люди, укрывшиеся в своих домах в поисках иллюзорной безопасности, пишет автор.