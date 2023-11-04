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Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве для консультаций

Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий армии Израиля в секторе Газа.

Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве для консультаций
© РИА Новости

Шакир Озкан Торунлар, назначенный послом в Израиле в ноябре 2022 года, отозван в Анкару для консультаций, сообщил турецкий МИД.

Такое решение принято ввиду разворачивающейся гуманитарной трагедии в секторе Газа, спровоцированной «атаками Израиля на мирное население».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху своим собеседником.

Эрдоган отказался считать Нетаньяху своим собеседником

Вместе с этим он отметил, что глава турецкой нацразведки Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной.