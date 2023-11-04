Politico: Белый дом обратился с требованием к Израилю после удара по лагерю беженцев

Белый дом потребовал от Иерусалима предоставить объяснения после удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа, сообщает Politico.

По словам американского чиновника, которому, как и другим, была предоставлена анонимность для обсуждения деликатных разговоров, американская администрация попросили Израиль «подробно описать ход планирования», предшествовавший этой операции. Также в Вашингтоне обратили внимание израильских коллег на необходимость точного наведения орудий на цели во избежание вреда гражданскому населению в Газе.

Беседа была сфокусирована на просьбе к Израилю «принять более существенные меры, чтобы избегать жертв среди мирных граждан». В результате нападения погибли десятки человек.

С самого начала конфликта США задавали Израилю вопросы об их целях и способах их достижения, а также призывали их избегать причинения вреда гражданскому населению, подчеркнул чиновник. Однако «поддержка США права Израиля на самооборону остаётся твёрдой».

Чиновники Министерства обороны США обратились к Армии обороны Израиля конкретно с вопросом об израильской бомбардировке лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа 31 октября, сообщил израильский чиновник, добавив, что Израиль «прилагает много усилий, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей».

По данным министерства здравоохранения Газы, возглавляемого Хамасом, с тех пор, как Израиль отреагировал на нападение, было убито более 9 тысяч палестинцев, почти 4 тысячи из них — дети. Эксперты говорят, что терпимость Иерусалима к жертвам среди гражданского населения, похоже, намного выше, чем у США.