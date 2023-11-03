Глава спецслужбы Сербии подал в отставку

«Президент Александр Вучич и Сербия сталкиваются с угрозами и шантажом, которые можно сравнить разве что с австро-венгерским ультиматумом 1914 года. Нас просят признать Косово, уйти из Республики Сербской и перестать быть суверенным государством и нацией, ввести санкции в отношении Российской Федерации. Если бы сербы согласились сделать это, то следующим требованием было бы изгнание китайских инвестиций, полная технологическая и экономическая зависимость от Запада, а также продолжение политического и территориального распада Сербии и принятие западных ценностей, в которых нет места традиционной семье и нации и, в конечном счете, социальной справедливости», — заявил он.