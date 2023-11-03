Глава спецслужбы Сербии подал в отставку

Попавший под санкции директор сербского Агентства безопасности подал в отставку
Директор сербского Агентства безопасности и информации Александр Вулин подал в отставку. Ранее он был внесён в санкционные списки США. Об этом сообщает «Российская газета».
По его словам, такое решение обосновано нежеланием нанести вред Сербии в дальнейшем.
«Президент Александр Вучич и Сербия сталкиваются с угрозами и шантажом, которые можно сравнить разве что с австро-венгерским ультиматумом 1914 года. Нас просят признать Косово, уйти из Республики Сербской и перестать быть суверенным государством и нацией, ввести санкции в отношении Российской Федерации. Если бы сербы согласились сделать это, то следующим требованием было бы изгнание китайских инвестиций, полная технологическая и экономическая зависимость от Запада, а также продолжение политического и территориального распада Сербии и принятие западных ценностей, в которых нет места традиционной семье и нации и, в конечном счете, социальной справедливости», — заявил он.
При этом Вулин также добавил, что его отставка может временно снизить уровень давления на Сербию, хоть и не изменит политику США и Европы в её отношении.
«Я не буду отказываться от политики военного нейтралитета и братства с Россией и Китаем. Это маленькая победа для США и ЕС, но и большая победа для меня, потому что я доказал, что Сербия и сербский народ стоят любых жертв. Моя жертва ничтожна по сравнению с величием святых мест, которые я защищаю», — подытожил он.
Напомним, что в середине июля США ввели санкции против Александра Вулина. По словам президента Сербии Александр Вучича, это было «предупреждением» США Белграду.