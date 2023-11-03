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Reuters: Гондурас отозвал посла из Израиля для консультаций

Гондурас отзывает своего посла из Израиля для консультаций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД республики.

Гондурас отозвал посла из Израиля
© ТАСС

По его информации, Гондурас отзывает своего посла для консультаций в связи с возможными нарушениями Израилем гуманитарного права в секторе Газа.