В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыReuters: Гондурас отозвал посла из Израиля для консультацийТАСС03 ноября, 22:11Гондурас отзывает своего посла из Израиля для консультаций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД республики.© ТАССПо его информации, Гондурас отзывает своего посла для консультаций в связи с возможными нарушениями Израилем гуманитарного права в секторе Газа.В миреГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиФерстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бразилии "Формулы-1"Reuters: Гондурас отозвал посла из Израиля для консультацийСПб биржа 6 ноября будет проводить торги ценными бумагами с учетом особенностей