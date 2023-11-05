СМИ: альянс США, Японии и Республики Корея может привести к мировой войне

Укрепление трехстороннего военного сотрудничества между США , Республикой Корея и Японией до уровня полноценного союза может привести к третьей мировой войне или конфликту с применением ядерного оружия. Об этом говорится в авторском комментарии, опубликованном газетой Rodong Sinmun.

"Корейский полуостров - самая горячая точка в мире, где тлеют искры, которые могут привести к вспышке ядерной войны. Военное противостояние ядерных держав Востока и Запада проходит по демаркационной линии Севера и Юга на Корейском полуострове", - считает автор комментария Ын Чжон Чхоль.

"Если при такой конфигурации будет по-настоящему задействован трехсторонний военный союз США, Японии и [южнокорейских] марионеток, то ситуация на Корейском полуострове и в регионе крайне обострится. Никто не сможет гарантировать, что бесчинство США и их сателлитов, безумно раскручивающих маховик трехстороннего военного альянса, не приведет к развязыванию ядерной войны и [ее] перерастанию в третью мировую войну", - подчеркнул автор главного печатного органа Трудовой партии Кореи.

Он указывает, что после обнародования Вашингтонской декларации угроза ядерной войны в отношении КНДР возросла до "небывало опасного уровня". По его словам, США и их союзники обостряют проблему Тайваня, "приставляя нож к горлу" ключевых интересов Китая, и оказывают максимальное давление на "стратегическое пространство" России.

"Трехсторонний военный альянс [Вашингтона, Сеула и Токио] - "азиатская версия НАТО ", которая уже давно стала предметом бдительности и беспокойства международного сообщества, в конце концов показала себя и вступила в стадию практического действия", - указывается в материале.

Этой цели способствовал и приход к власти "на территории южнокорейских марионеток своры Юн Сок Ёля, помешавшегося на проамериканском и прояпонском низкопоклонстве". В качестве примера укрепления трехстороннего сотрудничества Ын Чжон Чхоль указал на прошедшие в октябре учения по борьбе с пиратством и перехвату морских судов, которые состоялись в соответствии с договоренностями трехстороннего саммита Республики Корея, США и Японии в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) об организации ежегодных трехсторонних маневров в ответ на "ядерную, ракетную угрозу со стороны Севера". Помимо этого, автор напомнил о стремлении США, Южной Кореи и Японии наладить обмен данными о полетах ракет КНДР в реальном времени до конца года.