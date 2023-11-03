В Тбилиси объяснили непредоставление статуса кандидата в ЕС

«Когда Грузии не предоставили статус, даже не знали, чем это объяснить (в ЕС). Это было обусловлено политическими мотивами, а за этим стояла цель устроить в Грузии переворот, свержение власти», – сказал Каладзе в преддверии ожидаемого в этом году решения ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата.