Лукашенко решил построить вторую АЭС на кредитные деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками БелАЭС заявил, что поддерживает идею строительства второй атомной электростанции в стране. По его словам, которые приводит агентство БелТА, на реализацию проекта могут пойти сэкономленные средства, оставшиеся после возведения первой АЭС.

За оставшиеся [средства] мы в принципе два блока можем построить. Поэтому источник финансирования может быть и этот — сэкономленные деньги. Где строить — это надо считать, — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что первая АЭС строилась на кредитные деньги, которые предоставила Россия. Однако значительная часть этих средств оказалась неиспользованной.

БелАЭС была построена по российскому проекту «АЭС-2006». На финансирование проекта был выделен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок станции запустили в работу в 2021 году.