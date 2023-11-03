Эротическая фотосессия в шахте привела к скандалу в Польше

В действующей угольной шахте «Богданка» в Польше прошла эротическая фотосессия с обнаженными моделями. Снимки нагих девушек на фоне горнодобывающей техники и угольных выработок появились на внутренних коммуникаторах рабочих. Правление шахты утверждает, что отдало разрешение только на съемку тракторов в подземных условиях. Об этом сообщает польское издание Wyborcza.

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Необычные кадры были сделаны в 960 метрах под землей. В инцидент вмешалась депутат сейма Польши Марта Вцисло, которая получила снимки от работников шахты и представила их на своей странице в социальных сетях. Публикация вызвала шквал недовольных комментариев: людей оскорбила объективация женщин и проявления сексизма.

Правление «Богданки» заявило, что пикантную фотосессию провела фирма — поставщик оборудования на шахту. В руководстве не знали о спорном характере снимков, которые планировалось сделать. Изначальная заявка на разрешение на съемку касалась фотографий тракторов BIZON в подземных условиях.

Шахта «Богданка» уже не в первый раз оказывается в эпицентре скандала. Так, почти в километре под землей в 2022 году в ней прошла помолвка личного секретаря председателя правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского Михала Москаля. Для влюбленных приостановили работу горнодобывающего комбайна, чтобы тот не издавал лишнего шума и пыли, передает РИА Новости.