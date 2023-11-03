Экс-министр Германии сравнил ситуацию в мире с событиями 1914 года

Нынешний кризис вокруг сектора Газа подталкивает Ближний Восток к грани мирового конфликта, трудно не думать о 1914 годе, когда неконтролируемые события ускорили Первую мировую войну, заявил экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер Йошка Фишер в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Фишер считает, что в мире происходит «новая геополитическая поляризация, в которой никто не получит преимуществ». По его словам, Запад встал на сторону Киева и Тель-Авива, тогда как Россия и Китай, как и почти весь так называемый Глобальный Юг, оказались на противоположной стороне, но эту динамику в западных странах не примут. Политик подчеркнул, что необходимо приложить титанические дипломатические усилия, чтобы остановить этот процесс, передает РИА «Новости».

Он обратил внимание, что помимо конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в мире существуют и другие потенциальные очаги войны, в том числе на Балканах, в Африке, в Китайском море и Тайваньском проливе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации нынешнего конфликта между Израилем и Палестиной может начаться третья мировая война.