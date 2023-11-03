ООН запросит экстренную помощь для жителей Палестины

Представители ООН намерены запросить экстренную помощь в размере $1,2 млрд на поддержку жителей Палестины. Газета.Ru
«Стоимость удовлетворения потребностей 2,7 миллиона человек — всего населения сектора Газа и 500 тысяч человек на оккупированном Западном берегу — оценивается в 1,2 миллиарда долларов», — сказано в сообщении. Lenta.ru
Как отметили в ведомстве, кризис на оккупированной территории Палестины продолжает обостряться. NSN.FM
С призывом к мировому сообществу о выделении этих средств ООН и ее партнеры обратятся в понедельник, 6 ноября, сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке. ТАСС