ООН запросит экстренную помощь для жителей Палестины

Представители ООН намерены запросить экстренную помощь в размере $1,2 млрд на поддержку жителей Палестины. Газета.Ru

«Стоимость удовлетворения потребностей 2,7 миллиона человек — всего населения сектора Газа и 500 тысяч человек на оккупированном Западном берегу — оценивается в 1,2 миллиарда долларов», — сказано в сообщении. Lenta.ru

Как отметили в ведомстве, кризис на оккупированной территории Палестины продолжает обостряться. NSN.FM