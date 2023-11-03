Суд в Киеве рассекретил данные об арестованных активах Коломойского

Киевский апелляционный суд в начале сентября арестовал акции бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) в 12 компаниях. Об этом со ссылкой на постановление суда сообщило издание "Лига. Бизнес".

Отдельные активы Коломойского были арестованы Шевченковским районным судом 6 сентября, однако тогда суд засекретил свое решение. Как отмечает издание, под арест, в частности, подпали 100% акций компании "Полтаваоблэнерго", 50% акций ООО "Кинотеатр "Валентина", а также акции банка "Альфа приват", футбольного клуба "Днепр" и другие.

Коломойский был задержан 2 сентября после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере около $13,8 млн, который затем был увеличен до $105,3 млн. По данным следствия, в 2013-2020 годах бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. 6 октября Киевский апелляционный суд отказал Коломойскому в удовлетворении апелляционной жалобы, оставил его под стражей и сохранил размер залога.