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Законодатель США считает, что Байден поддержал геноцид палестинского народа

Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб (американка палестинского происхождения, демократ от штата Мичиган) считает, что президент страны Джо Байден поддержал геноцид палестинского народа. Видеозапись соответствующего содержания она разместила в социальной сети X (ранее Twitter).

Законодатель США обвинила Байдена в геноциде палестинского народа
© EPA

На кадрах видеозаписи демонстрируются протесты в поддержку Палестины и прекращения огня, проходящие в разных городах США.

"Джо Байден поддержал геноцид палестинского народа", - гласит надпись в конце видео.

"Господин президент, американцы не поддерживают вас в этом", - заявила Тлаиб.

При этом она подчеркнула, что в 2024 году, когда в США пройдут президентские выборы, население "не забудет" о поддержке Израиля со стороны администрации Байдена.

Портал Axios ранее сообщил со ссылкой на источники, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что администрация Байдена подвергается все большему давлению как внутри страны, так и на международной арене из-за поддержки еврейского государства.

Ранее в пятницу лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла заявил, что власти США препятствуют установлению режима прекращения огня в секторе Газа.

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