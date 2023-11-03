Заявления главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного вызвали раскол в Вашингтоне относительно дальнейшей помощи Украине, говорится в материале издания Politico.

Сенатор-республиканец Джош Хоули заявил, что откровенность главкома “проделала большую дыру” в политике главы Белого дома. Ведь американский лидер Джо Байден собирался и дальше финансировать киевский режим.

Еще один политик-республиканец Джей Ди Вэнс отметил, что украинский кризис должен завершиться тем, что Россия продолжит контролировать освобожденные территории. Причем сам конфликт должен закончиться переговорами. И это, как говорит Вэнс, очевидно любому.

В издании подчеркнули, что позиция парламентариев – это точка зрения меньшинства в Сенате, так как большинство сенаторов от обеих партий планируют и дальше помогать Украине.