NYT написала о скорби украинцев из-за смерти Мэттью Перри

В популярной американской газете The New York Times опубликована заметка жительницы Киева Марии Варениковой, в которой описывается, как, несмотря на ежедневные сообщения из зоны боевых действий, украинцы нашли в своих сердцах место для скорби об умершем американском актере Мэттью Перри, сыгравшего одну из главных ролей в сериале «Друзья».

«Сериал почти ровесник независимости Украины», – сказала заместитель директора информационного агентства «Укринформ» Марина Сингаевская о «Друзьях», которые начались в 1994 году, через три года после отделения Украины от Советского Союза, пишет The New York Times.

«Я росла вместе с ним, как и многие украинцы», – сказала Сингаевская о Перри и Чендлере Бинге, его персонаже в сериале.

«Я безмерно опечалена этой новостью и могу сказать, что ее прочитали десятки тысяч человек», – добавила она.

Другая украинка Анастасия Нигматулина рассказала, что она пересматривает сериал снова и снова, он позволяет ей чувствовать себя лучше.

«У меня такое чувство, будто я потеряла близкого друга», – сказала о Перри Нигматулина.

Вареникова пишет, что успех сериала на Украине якобы отчасти обусловлен украинским дубляжом. По ее словам, некоторым украинцам это помогло выучить украинский язык, так же, как оригинальная звуковая дорожка помогает в изучении английского языка.