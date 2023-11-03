В США разрешили казнить преступника «невиданным ранее» методом

Верховный суд штата Алабама Соединенных Штатов Америки вынес решение, согласно которому заключенный Кеннет Смит будет казнен при помощи чистого азота. Этот способ казни допустим к использованию в трех американских штатах, но еще ни разу не применялся, сообщает телеканал Fox News.

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В Алабаме разрешили использовать азот для заключенных в 2018 году, когда в штате была нехватка препаратов для смертельных инъекций. При его вдыхании у Смита разовьется гипоксия — снижение уровня кислорода в отдельных зонах или в организме в целом.

Заключенного осудили за заказное убийство женщины, совершенное еще в 1988 году. За «работу» Кевин Смит и его помощник получили тысячу долларов. Напарник заключенного был казнен в 2010 году. Генеральный прокурор штата Алабама заявил, что семья убитой женщины ждала 35 лет, чтобы «увидеть правосудие», передает Fox News.

В августе офис генпрокурора штата Алабама обратился в местный верховный суд для установления даты казни Кеннета Смита. Он избежал высшей меры наказания в прошлом году, поскольку ему не смогли ввести смертельную инъекцию.