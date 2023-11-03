Вучич рассказал послу РФ в Сербии о тяжёлой ситуации в Косове и Метохии

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косове и давлении его властей на сербов.

Ранее премьер-министр мятежного края Альберт Курти заявил, что диалог между Белградом и Приштиной невозможен до тех пор, пока «не будет наказаний и санкций против Сербии».

Видео дня

До этого, после сентябрьских погромов на севере Косова, Вучич, в свою очередь, предупредил, что Белград никогда не признает независимость края. С точки зрения экспертов, политического решения косовской проблемы на данный момент не существует, причём Приштина сознательно способствует эскалации обстановки, стремясь выдавить сербскую общину с территории Косова.

Глава Сербии Александр Вучич проинформировал российского посла Александра Боцан-Харченко о тяжёлой ситуации в Косове и давлении Приштины на сербов.

«Я ознакомил посла РФ с тяжёлой ситуацией в Косове и Метохии, ежедневными гонениями сербского населения, особенно на севере, несоблюдением желания к формированию Сообщества сербских общин со стороны приштинского режима. Также мы констатировали, что отношения между Сербией и РФ успешно развиваются, и выразили уверенность в том, что это сотрудничество можно улучшить в будущем», — сообщил Вучич в своих соцсетях.

Косовская проблема

Напомним, отношения между Косовом и Сербией в очередной раз обострились в конце прошлого года, вскоре после того, как была урегулирована проблема с сербскими автомобильными номерами. В начале декабря так называемый полицейский спецназ Косова в сопровождении патрулей миссии ЕС попытался захватить помещения избирательных комиссий на севере мятежного края, населённом преимущественно сербами.

После этого по надуманным обвинениям косовские силовики арестовали одного из местных полицейских-сербов, который в знак протеста против действий властей подал в отставку в ноябре 2022 года. В ответ сербское население возвело баррикады на трассах в нескольких населённых пунктах края. После этого власти Сербии и Косова распорядились привести в готовность свои силы на границе, однако до военного столкновения дело не дошло.

В 2023 году ситуация относительно стабилизировалась, однако инцидент со стрельбой в конце сентября привёл к новому обострению. Тогда в Приштине заявили, что вооружённые люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции.

В свою очередь, Александр Вучич в обращении к гражданам указал, что косовские силовики убили трёх сербов, а представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали властям края в Приштине соответствующий карт-бланш. Вучич также выступил с утверждением, что после этого сербская сторона никогда официально не признает независимости Косова.

Впоследствии, 25 октября, премьер-министр края Альбин Курти подчеркнул, что диалог между Приштиной и Белградом невозможен до тех пор, пока «не будет наказаний и санкций против Сербии».

Позднее по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и председателем Евросовета Шарлем Мишелем, Вучич подтвердил, что его страна готова выполнить все подписанные соглашения по нормализации отношений с Косовом, однако Белград никогда не пойдёт на признание независимости края.

«В ходе этих переговоров мы говорили, конечно, о всех ключевых темах от деэскалации до реализации соглашений, которые были подписаны или согласованы ранее. В соответствии со своей политикой Сербия чётко заявила, что хочет выполнения всех подписанных соглашений. Мы всегда подчёркивали только одно, что было известно с самого начала. Мы всегда повторяли, что Сербия не может признать ни членство Косова в Организации Объединённых Наций, ни независимость Косова», — приводит слова сербского лидера ТАСС.

«Неразрешимая ситуация»

Как считают аналитики, ситуация вокруг Косова и Метохии и проживающих там сербов по-прежнему остаётся очень сложной.

«Более того, обстановка систематически ухудшается в результате действий приштинских властей, которые создают невыносимые условия существования для сербской общины. Они не представлены в местных муниципалитетах в должном виде, не учитываются их потребности, происходят разного рода бытовые столкновения, погромы», — рассказала в беседе с RT профессор МГИМО Елена Пономарёва.

При этом косовоалбанские власти в конечном счёте хотят выдавить сербскую общину со своей территории, полагает политолог.

«На политическом уровне со стороны Приштины нет даже малейшего стремления урегулировать ситуацию, найти компромиссы. Косово, которое постоянно говорит о своём стремлении в Евросоюз, не соблюдает европейские конвенции в принципе. Создаётся впечатление, что Приштина взяла курс на выдавливание сербской общины из Косова. Для них это задача номер один», — говорит Пономарёва.

С учётом этого, Александр Вучич оказался в очень тяжёлом положении, констатирует аналитик.

«Учитывая внутриполитическую обстановку в самой Сербии и непростую жизнь сербов в Косове, Вучичу сейчас весьма сложно. Он нисколько не кривит душой, когда говорит об этом», — отметила Пономарёва.

С её точки зрения, Сербия стремится интегрироваться в европейское сообщество, но при этом сохранить на определённом уровне отношения с Россией. В то же время на Вучича давит проевропейская оппозиция, которая не прочь пожертвовать сербско-русскими отношениями для ускоренного вступления в ЕС.

«Но сербский президент делает всё возможное для минимизации антироссийского вектора. Пока Вучич не подписался ни под одной санкцией. Да, сократилось количество бортов из Сербии в Россию, и на эти перелёты возросли цены», — рассуждает эксперт.

Доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Владимир Путятин также назвал ситуацию вокруг Косова крайне напряжённой.

«Евросоюз, конечно, пытался привести обе стороны к соглашению, но власти Косова идут по прежнему пути и не желают соблюдать договорённости, которые были подписаны в Брюсселе в 2013 году. Так, до сих пор нет никаких шагов со стороны косовского правительства по созданию сербских муниципалитетов, что было предусмотрено этими соглашениями», — напомнил он.

По словам Путятина, проблема Косова стала ключевой для Сербии начиная с 2000-х годов.

«После бомбардировки Югославии странами НАТО. При этом Евросоюз каждый раз требует уступок именно от Сербии по этому вопросу. Однако значительная часть граждан уже устала ждать вступления в ЕС и не хочет обменивать на это признание Косова. Сербские власти должны считаться с общественным мнением. После сентябрьского обострения в Белграде заявляли, что не собираются идти на какие-то уступки, связанные со статусом Косова, в обмен на вступление в Евросоюз», — сказал политолог.

Сейчас кризисная ситуация усугубляется, так как власти непризнанного Косова считают, что ЕС в итоге займёт их сторону, как это в своё время сделало НАТО, добавил эксперт.