Под санкции США попал МГТУ имени Баумана

Министерство финансов США заявило, что Вашингтон со 2 ноября вводит санкции против МГТУ имени Н.Э. Баумана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным, опубликованным на сайте американского Госдепартамента, Московский государственный технический университет внесен в санкционный список как организация, которая "ведет работу в оборонном и связанном с ней материальном секторе экономики России".

"МГТУ имени Баумана - российский государственный университет, имеющий военные кафедры с техническими курсами в области артиллерии, ракетной техники и боеприпасов", - говорится в примечаниях внешнеполитического ведомства США.

Вечером 2 ноября США ввели новые санкции против России. Всего под ограничения попали около 40 физлиц, а также банки, "Арктик СПГ 2" и АФК "Система".