Полиция инкриминировала мужчине в Днепропетровске мелкое хулиганство за прослушивание русской музыки в автомобиле.

На видео, размещённом в украинском Telegram-канале издания Klymenko Time, мужчина слушал песню российского исполнителя Григория Лепса.

После общения с правоохранительными органами украинец извинился за свой поступок.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил в своих социальных сетях о намерении ужесточить контроль над использованием русского языка в Одессе.