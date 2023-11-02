Джонсон интересовался у ученых возможностью "убить" COVID-19 феном

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон спросил у главного медицинского работника страны, можно ли использовать фен для уничтожения коронавируса, заявил его бывший личный помощник Доминик Каммингс, сообщает Politico.

Каммингс, который был уволен Джонсоном в 2020 году, четко дал понять, что продолжает презирать своего бывшего босса. Он резко критиковал как действия Джонсона по борьбе с пандемией COVID-19, так и британскую систему здравоохранения. В 115-страничном документе, представленном в комиссию по расследованию обстоятельств политики британского правительства во время пандемии, Каммингс сообщил, что Джонсон на каком-то этапе распространил видео. В этом ролике некий пользователь дул в нос специальным феном, "чтобы убить COVID-19". Видео, которое Джонсон разослал высокопоставленным советникам и чиновникам через WhatsApp как "пример борьбы с заразным заболеванием" впоследствии было удалено с YouTube. Бывший советник рассказал, что затем Джонсон спросил главного научного советника британского правительства Патрика Вэлланса и главного врача Англии Криса Уитти, "что они думают на этот счет". Каммингс не уточнил, как отреагировали высокопоставленные чиновники.