Блинкен объяснил введение новых санкций против России

Введенные 2 ноября против РФ санкции США были необходимы, поскольку включенные в список физические и юридические лица оказывали помощь в проведении военной спецоперации на Украине, а также способствовали обходу антироссийских ограничений. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Госдепартамент вводит санкции против более чем 90 юридических и физических лиц, которые вовлечены в обход санкций, а также тех, кто содействует расширению возможностей России вести боевые действия на Украине", — говорится в обращении Блинкена.
По словам политика, США также работают над тем, чтобы еще сильнее ограничить способность Москвы направлять доходы на "деструктивные цели".
Под новые санкции попали в том числе банки "Абсолют Банк", "ХКФ Банк", "Почта Банк", ВБРР и "Русский стандарт". Также ограничения ввели в отношении военно-строительного комплекса Минобороны РФ.