США расширили санкции против России
Минфин США принял решение расширить санкционный список в отношении Москвы и включили в него более 30 российских физических и около 200 юридических лиц.
В частности, ограничительные меры затронули российского конструктора Александра Захарова, который участвовал в разработке беспилотников «Ланцет», а также членов его семьи. Кроме того, санкции введены в отношении заместителей главы Минпромторга Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных.
Также рестрикции наложены в отношении компаний АФК «Система», ФАУ «Роскапстрой», СПГ-завода «Арктик СПГ-2» и университета МГТУ имени Н.Э. Баумана, а также банков ХКФ-банк, «Русский стандарт», ВБРР и Абсолют банка.
Как писала «Парламентская газета», ранее сообщалось, что 12-й пакет санкций ЕС против РФ затронет более 100 физлиц и 40 юрлиц. Новые ограничения могут затронуть сферы экспорта сварочного оборудования, химическую продукцию и иные технологии, которые могут быть использованы в военных целях. Также рассматривается вопрос о запрете на выдачу лицензий на программное обеспечение, импорт некоторых обработанных металлов, товаров транспортного назначения и алмазов.