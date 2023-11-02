США расширили санкции против России

Минфин США принял решение расширить санкционный список в отношении Москвы и включили в него более 30 российских физических и около 200 юридических лиц.

В частности, ограничительные меры затронули российского конструктора Александра Захарова, который участвовал в разработке беспилотников «Ланцет», а также членов его семьи. Кроме того, санкции введены в отношении заместителей главы Минпромторга Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных.