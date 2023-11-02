Бахрейн решил отозвать посла в Израиле

Бахрейн 2 ноября объявил об отзыве своего посла из Израиля и приостановке экономических отношений со страной. Об этом сообщает Al Jazeera.

В своем заявлении парламент Бахрейна заявил, что такие шаги являются частью мер, принимаемых в поддержку «дела палестинцев и законных прав палестинского народа».

Власти Бахрейна, установившего дипломатические отношения с Израилем в 2020 году, заявили, что израильский посол уже покинул Манаму.

Объявление Бахрейна было сделано на следующий день после того, как Иордания заявила об отзыве своего посла в Израиле.