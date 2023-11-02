США отказались рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины

Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что Сенат не станет рассматривать проект помощи Израилю, подготовленный республиканцами, без учета нужд Украины.

Выступая на рабочей сессии в Сенате, Шумер назвал проект республиканцев «ошибочным предложением» и заявил, что взамен орган разработает собственную двухпартийную инициативу, в которой уделит внимание и Израилю, и Украине, передает РИА «Новости».

Также проект будет включать средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы.