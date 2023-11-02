Новый премьер Черногории назвал США ключевым союзником

США являются ключевым союзником и партнером Черногории. Об этом заявил новый премьер-министр балканской республики Милойко Спайич в ходе встречи с американским послом в Подгорице Джуди Райзинг Рейнке, сообщает национальный телеканал РТЦГ.

© Парламентская газета

Спайич назвал проевроатлантическим новый черногорский кабмин. По словам политика, в фокусе его внимания будут вопросы евроинтеграции, повышения уровня жизни граждан, а также усиления сектора безопасности.

В свою очередь, американский посол подчеркнула, что Вашингтон ожидает от черногорского правительства скорейшего исполнения своих обязательств. Это позволит Подгорице продвигаться на пути к ЕС и оставаться надежным союзником по НАТО.

В конце октября парламент Черногории утвердил новое правительство республики во главе с бывшим министром финансов и лидером движения «Европа Сейчас» Милойко Спайичем. В процессе формирования кабмина посол США открыто заявляла, что в него должны войти политсилы, разделяющие западные ценности, поддерживающие Украину и членство Черногории в НАТО.

Вместе с тем Спайич не смог сформировать правящее большинство без участия просербской коалиции «За будущее Черногории», занявшей на июньских выборах третье место. Ее лидер Андрия Мандич, выступающий за отмену антироссийских санкций, выход страны из НАТО, а также отзыв признания Косова, стал спикером парламента.