Обзор иноСМИ: обвинение в адрес Орбана по Украине и критика "попавшей в ловушку" Мелони

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В Белом доме начали обсуждать скорую отставку Нетаньяху

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Президент США Джо Байден и его главные помощники начали обсуждать вероятность того, что политические дни премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сочтены, пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации. По их словам, Байден передал это мнение Нетаньяху в недавней беседе.

Собеседники издания заявили, что Байден «зашел так далеко, что предложил Нетаньяху подумать об уроках, которыми он поделится со своим возможным преемником». В Белом доме ожидают, что премьер Израиля, скорее всего, «продержится несколько месяцев или до тех пор, пока не закончится начальная фаза боевых действий». Один из собеседников Politico заявил, что израильскому обществу придется расплатиться за то, что произошло в секторе Газа, а в конечном итоге ответственность ляжет на стол премьер-министра. Американские чиновники обратили внимание на падение рейтинга Нетаньяху и указали на волну публичных сообщений о масштабных провалах израильской разведки.

«В центре Хельсинки закрылся еще один традиционный бизнес»

Из центра Хельсинки один за другим исчезают магазины, пишет газета Helsingin Sanomat. Теперь закрывается магазин бренда сумок и аксессуаров Lumi, проработавший на исторической улице Алексантеринкату 12 лет. Основатель, генеральный директор и дизайнер компании Санна Кантола рассказала газете, что доходы магазина и расходы «просто не совпадают», а продажи теперь на 50 процентов ниже, чем до пандемии.

В мае 2023 года СМИ сообщили, что в центре финской столицы образовалось рекордное количество пустующих коммерческих помещений. К весне не менее 15,2 процента помещений, предназначенных под магазины, пустовали. Одной из первых с Алексантеринкату исчезла традиционная сеть магазинов одежды Aleksi 13. Затем там закрылись бутики H&M, Monki и Cos. Helsingin Sanomat отмечает, что последние несколько лет были трудными: туристов в Хельсинки стало меньше, как и свободных денег в распоряжении финнов (из-за инфляции и рецессии).

Орбана обвинили в разжигании этнического конфликта на Украине

Испанская газета El País пишет, что Закарпатская область, самый западный и безопасный регион Украины, сталкивается с межнациональными разногласиями. Опрошенные изданием эксперты заявили, что этому способствует политика Венгрии, угрожающей заблокировать возможное членство Украины в ЕС, если не будут соблюдаться права венгров Закарпатья.

Эксперты предупреждают, что венгерский лидер, «союзник Владимира Путина» Виктор Орбан разжигает потенциальный конфликт между национальными сообществами. Польский политолог Анджей Садецкий заявил газете, что и у румынов, и у поляков есть вопросы к соблюдению прав своих меньшинств на Украине, но они разрешают эти разногласия через переговоры с Киевом.

По словам эксперта, вопрос венгерского меньшинства имеет больший вес, потому что венгерская травма, факт потери двух третей своей территории в Первой мировой войне, не преодолена. Главная венгерская претензия - украинский закон об образовании 2017 года, запрещающий преподавание в школах на любом языке, кроме украинского. До этого в ста школах венгерских меньшинств все предметы могли преподаваться на венгерском языке. Для Будапешта и большинства опрошенных El País закарпатских венгров изменение законодательства - это операция по уничтожению их идентичности.

Мелони досталось от итальянских оппозиционеров за разговор с пранкерами

Европейские лидеры устали от украинского кризиса и хотят заключить сделку с Кремлем, чтобы положить конфликту конец, заявила премьер Италии Джорджа Мелони российским пранкерам, изображавшим из себя африканских дипломатов, пишет британская газета The Telegraph. Издание подчеркнуло, что высказывания Мелони «играют на руку Кремлю», который рассчитывает, что западные союзники Киева устанут и сократят свою поддержку Украины.

Газета подчеркивает, что «попавшую в ловушку» Мелони раскритиковали итальянские оппозиционеры. Бывший премьер Маттео Ренци назвал ее разговор с пранкерами «серьезной оплошностью» и для самой Мелони, и для Италии в целом. Он подчеркнул, что «на карту поставлено доверие к Италии».

«Япония в сложном положении из-за санкций»

После присоединения Крыма к России в 2014 году Япония ввела против РФ несколько серий санкций. Основное внимание в этих санкциях уделялось заморозке активов физических и юридических лиц, а также запрету на экспорт продукции, которая может быть использована в военных целях. После начала украинского кризиса в 2022-м санкции были расширены, Япония ограничила экспорт легковых автомобилей в РФ, в том числе машин с пробегом.