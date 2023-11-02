Тело экс-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна кремировали

Тело бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна кремировали на мемориальном кладбище Бабаошань на западе Пекина. Об этом сообщило агентство Xinhua.

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Утром председатель КНР Си Цзиньпин, его супруга Пэн Лиюань, члены Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая, а также другие государственные и партийные руководители прибыли на кладбище, чтобы выразить соболезнования членам семьи Ли Кэцяна. Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао (2003-2013) направил венок, уточняет Xinhua.

В прощальном зале висел черный баннер, на котором белыми иероглифами было написано "Глубоко скорбим по товарищу Ли Кэцяну". Тело бывшего премьера Госсовета КНР накрыли флагом Компартии Китая, рядом возложили цветы и ветви вечнозеленого кипариса. Присутствующие трижды поклонились перед гробом.

В знак траура государственные флаги КНР приспущены на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь, в Доме народных собраний (парламент), МИД Китая и других государственных учреждениях по всей стране.