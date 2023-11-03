Блинкен: Израиль не будет контролировать Газу после военных действий

Израиль не будет брать Газу под свой контроль по окончании военных действий. Об этом заявил прибывший в Израиль с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

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По его словам, власти Израиля дали ясно понять, что не имеют ни намерений, ни желания устанавливать контроль над территорией Газы и брать на себя эту ответственность. Госсекретарь подчеркнул, что при этом ХАМАС не должен оставаться у власти на палестинских территориях. По его мнению, это недопустимо.

Сегодня же глава министерства обороны Израиля Йоав Галлант рассказал Блинкену об условиях для прекращения огня в секторе Газа. Главное из них, как было заявлено — освобождение заложников.

Напомним, 7 октября после массированной ракетной атаки несколько тысяч боевиков ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В плен попали более 200 заложников.