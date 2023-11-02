Итальянцев разозлила поверившая пранкерам из России Мелони

В газете Il Fatto Quotidiano вышел материал, посвященный телефонному разговору российских пранкеров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Читатели газеты обвинили политика в некомпетентности и заявили, что из-за нее итальянцев «выставили на посмешище».

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) ранее опубликовали свой разговор с Мелони от лица президента комиссии Африканского союза. В этой беседе итальянский премьер заявила, что наступление Украины «идет не так, как ожидалось», в отношении конфликта «есть большая усталость со всех сторон» и «приближается момент, когда все поймут, что нам нужен выход».

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Как отмечает Il Fatto Quotidiano, попавшая в ловушку и ничего не подозревающая Мелони, на протяжении всего разговора «доходила до деликатных внешнеполитических соображений». Она заявила, что необходимо найти выход из украинского кризиса, приемлемый для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. По словам итальянского премьера, у нее есть некоторые идеи, как справиться с этой ситуацией, но она ждет подходящего момента, чтобы высказать их.

В Палаццо Киджи — официальной резиденции итальянских премьеров — рассказали, что этот разговор состоялся 18 сентября «в контексте проявленной в те часы сильной решимости президента Мелони укрепить отношения с африканскими лидерами», с которыми она провела встречи в рамках Генассамблеи ООН.

Депутат итальянского парламента Анджело Бонелли заявил, что Мелони «обманули два российских комика так же, как она обманывала итальянцев за год в правительстве». Его коллега Энрико Борги подчеркнул, что Италия — страна G7, поэтому «такие вещи не могут и не должны происходить».

Итальянский сенатор, экс-премьер Маттео Ренци также раскритиковал Мелони.

«Какой позор для Италии и Джорджи Мелони. Проработав несколько лет в Киджи, я задаюсь вопросом, как можно достичь такого опустошающего уровня поверхностности, из-за которого не только сама Мелони, но вся Итальянская Республика выставляется в плохом свете», —подчеркнул он.

«Премьер-министр такой великой страны, как Италия, не должна позволять двум комикам перехитрить себя. Не только она, но и дипломатический и силовой аппарат произвели ужасное впечатление, продемонстрировав всю свою досадную некомпетентность. Они выставили нас на посмешище», — написал пользователь под ником Uncittadino.

«Нам следует поблагодарить их [пранкеров - прим.ред.] за то, что они показали тем, кто этого еще не понял, моральную низость наших политиков и дилетантизм нашего аппарата безопасности. На самом деле нас никто не воспринимает всерьез», —добавил Claudio.

«А когда им [в правительстве] звонят из колл-центра по любому коммерческому предложению они еще, наверное, сообщают оператору свои конфиденциальные данные, включая ПИН-код кредитной карты», —написал Gaiba Ugo.