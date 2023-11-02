Украину возмутило участие Ялты в форуме в Турции
Киев потребовал от Анкары объяснений по поводу участия делегации Ялты в прошедшем в республике заседании всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Об этом заявил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, пишет ТАСС.
По его словам, МИД Украины запросил официальные объяснения от Турции по поводу «статуса визита» представителей ялтинской администрации.
«Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью», — подчеркнул Николенко на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
Украинский дипломат также заметил, что у МИД имеются данные о том, что на форуме обсуждалась возможность соглашения о побратимских связях Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.
Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Украинские официальные лица регулярно заявляют о необходимости «вернуть» Крым, а ВСУ атакуют инфраструктурные объекты на полуострове с помощью дронов различного типа.
При этом публикация в журнале National Geographic фото замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, вызвала возмущение украинских пользователей соцсетей. Они обвинили издание в том, что оно не обозначило, что полуостров якобы является территорией Украины.