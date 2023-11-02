Украину возмутило участие Ялты в форуме в Турции

Киев потребовал от Анкары объяснений по поводу участия делегации Ялты в прошедшем в республике заседании всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Об этом заявил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, пишет ТАСС.

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По его словам, МИД Украины запросил официальные объяснения от Турции по поводу «статуса визита» представителей ялтинской администрации.

«Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью», — подчеркнул Николенко на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Украинский дипломат также заметил, что у МИД имеются данные о том, что на форуме обсуждалась возможность соглашения о побратимских связях Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Украинские официальные лица регулярно заявляют о необходимости «вернуть» Крым, а ВСУ атакуют инфраструктурные объекты на полуострове с помощью дронов различного типа.