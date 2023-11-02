Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с Лексусом и Вованом

«Содержание этого разговора смущает меня еще больше <...> Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», — поделился Конте.