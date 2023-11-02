На Украине назвали русский балет средством «мягкой силы» Москвы

На Украине запрещают произведения русского балета, считая его средством «мягкой силы» России. При этом местные коллективы вынуждены бежать из страны, чтобы иметь возможность репетировать.

После начала проведения специальной военной операции украинский Минкульт потребовал бойкотировать всю русскую культуру. По этой причине в Национальной опере в Киеве больше не ставятся произведения русского композитора Петра Чайковского.

— Прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич исполняла главную партию в балете Петра Чайковского «Лебединое озеро» сотни раз. Движения уже в мышечной памяти, но больше она это делать не может, — сообщает финский Yle.

Главный хореограф Национальной оперы Украины Виктор Литвинов поддерживает подобное решение киевских властей.

Балерина Зварич считает, что балет — «одно из самых сильных средств мягкой силы» России.

— У нас говорят: сначала приходит балет, а потом — танки, — заявила танцовщица.

При этом, вопреки линии властей, те балетные коллективы, которые называют себя украинскими, продолжают гастролировать по миру с русскими произведениями. Там заявляют, что их танцорам пришлось покинуть Украину для того, чтобы продолжать сохранять форму и иметь возможность репетировать, поддерживая свои профессиональные навыки, передает РИА Новости.

Тем не менее ни украинский Минкульт, ни руководство Национальной оперы Украины такие аргументы не удовлетворяют.

— Исполнение украинскими балетными труппами «Лебединого озера», которое является гордостью России и главным балетом страны, — не что иное, как информационная война, — заявила директор по связям с общественностью украинской Национальной оперы Лана Рокси.